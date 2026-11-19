Hacer una pausa en medio de las responsabilidades laborales, reconocer las propias emociones y replantear la manera de relacionarse con los demás son algunos de los propósitos del taller “La sabiduría del Ser en los liderazgos para la Paz, Humanidad e Inclusión”, dirigido al personal de la Universidad Autónoma de Ciudad Juárez (UACJ).

La actividad, organizada por la Dirección General de Formación y Profesionalización, se desarrolla en el Centro Cultural de las Fronteras (CCF), en la sala inmersiva, y continuará mañana con una segunda jornada de trabajo.

La propuesta busca generar un espacio de reflexión que permita a quienes tienen responsabilidades de coordinación y trabajo en equipo mirar más allá de las funciones institucionales y fortalecer sus capacidades personales, emocionales y sociales. La intención es que el ejercicio del liderazgo no se limite al cumplimiento de metas y procedimientos, sino que también considere el bienestar de las personas y la construcción de ambientes laborales más humanos.

A lo largo de la sesión se abordó el liderazgo desde las dimensiones de: el ser, relacionado con el autoconocimiento, la regulación emocional y los principios éticos; el convivir, enfocado en la comunicación, la inclusión, la confianza y la resolución de conflictos; y el trascender, que plantea la importancia de orientar el liderazgo hacia un propósito que contribuya al bien común y la transformación social.

El programa está organizado en cinco módulos. Durante la primera jornada se trabajan los temas “Me reconozco”, “Me gobierno” y “Nos encontramos”, mientras que para mañana, 20 de noviembre, se contemplan “Amplío mi mirada” y “Dejo huella”, con los que se busca ampliar la reflexión hacia la convivencia y el impacto de las acciones individuales en los entornos colectivos.

El taller es impartido por especialistas con trayectoria en educación, psicología, investigación y formación docente. Entre ellas se encuentra la doctora Paola Isabel Lizcano, psicóloga e investigadora con formación en Ciencias Sociales y Psicología Aplicada; Silvia Lujano González, educadora y consultora con más de 25 años de experiencia en el desarrollo profesional docente y formación especializada en educación para la paz; así como María del Rosario Sánchez, profesora, conferencista y formadora de docentes con experiencia en educación, innovación y creatividad.

Con esta iniciativa, la Universidad expande las capacidades humanas de su personal administrativo y promueve una cultura organizacional en la que el liderazgo, la empatía, la inclusión y el respeto sean parte de la convivencia cotidiana.