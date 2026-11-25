La Junta de Agua y Saneamiento de Juárez (JMAS), avanza con los trabajos de reposición del Colector Nadadores, una obra que beneficiará a más de 100 mil habitantes y permitirá mejorar el funcionamiento de la red de drenaje sanitario y evitar los malos olores que se presentan en el sector.

El arquitecto Alejandro Lerma, supervisor de obra de la JMAS, informó que, actualmente los trabajos se concentran en dos puntos, uno sobre la calle Canutillo, en el cruce con calle Villa Coronado, donde se realiza el tirado de concreto como parte de la rehabilitación de la vialidad, y sobre el bulevar Bernardo Norzagaray, donde continúa la instalación de tubería de 24 pulgadas de Polietileno de Alta Densidad (PAD).

“Estamos realizando los trabajos de tirado de concreto para ir concluyendo esta obra de Nadadores, además, sobre el bulevar Norzagaray estamos a aproximadamente 30 metros de cerrar la línea del colector de 24 pulgadas y concluir con su instalación”, explicó.

Destacó que, esta infraestructura permitirá mejorar el servicio de drenaje sanitario y evitar los problemas de malos olores y brotes de aguas residuales que afectan a los habitantes del sector.

La JMAS agradece la paciencia de los vecinos durante el desarrollo de los trabajos y reitera que cada vez falta menos para concluir esta obra, que permitirá contar con una red de drenaje en mejores condiciones y brindar un beneficio a miles de familias juarenses.