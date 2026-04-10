Como parte de las obras del Presupuesto Participativo, este día el Presidente Municipal, Cruz Pérez Cuéllar entregó la construcción de la calle Ejido Parritas, ubicada en la colonia Terrenos Nacionales Sur.

Durante la entrega, el alcalde destacó la participación de los vecinos en esta obra, pues señaló que gracias a su organización es posible realizar estos trabajos solicitados directamente por la ciudadanía, por lo que reconoció también el esfuerzo vecinal ante este resultado.

La obra constó de la pavimentación de la calle con concreto hidráulico, introducción hidrosanitaria, la construcción de banquetas y guarniciones, así como la colocación de pintura, señalización y alumbrado público, en el tramo de las calles Ejido Madera a Ejido Buenaventura, con una inversión de 4,697,448.05.

Así mismo, se realizaron trabajos complementarios a la obra por parte de la Coordinación de Seguridad Vial y la Dirección General de Servicios Públicos, dependencias que se hicieron cargo de pintura en pasos peatonales, así como limpieza general de la calle y rehabilitación de luminarias.

En la entrega estuvieron las proponentes del proyecto, María Clara Solís y Virginia Valenzuela; el director general de Servicios Públicos, Cesar Tapia Martínez; el director general de Obras Públicas, Daniel González García; el director de Participación Ciudadana, Sebastián Aguilera Brenes y el coordinador general de Seguridad Vial, Jesús Manuel García Reyes, además de residentes del sector.