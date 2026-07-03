La Universidad Autónoma de Chihuahua recibió de manera oficial los resultados del examen de admisión aplicado a aspirantes de nuevo ingreso, proceso que estuvo a cargo del Centro Nacional de Evaluación para la Educación Superior (CENEVAL).

La entrega de resultados se realizó en presencia de la notaría pública número 13, Lic. Rosalinda Ramos Ríos, con el objetivo de dar certeza y legalidad al procedimiento, conforme a los lineamientos establecidos para este tipo de evaluaciones.

El maestro Luis Alfonso Rivera Campos, rector de la UACH, destacó que en este proceso participaron 9 mil 806 sustentantes, quienes presentaron su examen el pasado 19 de junio en las modalidades presencial y virtual, como parte del mecanismo de ingreso a los distintos programas académicos que ofrece la máxima casa de estudios.

Por su parte, la directora académica, maestra Martha Lorena Mier Calderón, destacó que la publicación de resultados se efectúa en estricto apego a lo dispuesto por la Ley de Protección de Datos Personales del Estado de Chihuahua, por lo que la consulta se realiza únicamente mediante el número de folio asignado a cada aspirante, sin mostrar nombres, a fin de salvaguardar su información personal.

Los resultados oficiales del examen de admisión pueden consultarse en el sitio electrónico «http://resultados.uach.mx/» donde las y los aspirantes podrán verificar su estatus dentro del proceso de ingreso.