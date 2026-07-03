-Otros tres sujetos también quedaron arrestados al tratar de impedir el arresto de sus amigos.

Elementos de la Secretaría de Seguridad Pública Municipal adscritos al Distrito Poniente arrestaron a Adrián Alejandro R. S. y José Eduardo A. M., por su presunta responsabilidad en la comisión de delitos contra la ley federal de armas de fuego y explosivos, mientras que Raúl S. M., Gerson P. C. y Carlos Alberto G. fueron detenidos por el delito de desobediencia y resistencia de particulares.

Agentes municipales que realizaban labores de prevención y vigilancia en la colonia Hermenegildo Galeana, detectaron a los tripulantes de dos motocicletas que circulaban a exceso de velocidad y de manera imprudente sobre el cruce de las calles Cuicuilco y Copilco, poniendo en riesgo su integridad física y la de terceras personas.

Al intervenir y realizar una inspección preventiva por protocolos de seguridad a la motocicleta de la marca Italika FT125, color negro con verde, modelo 2025, con autorización de su conductor, localizaron oculta entre el asiento un arma de fuego calibre .45 con un cargador abastecido con diez cartuchos útiles, procediendo con el arresto de Adrián Alejandro R. S. de 27 años y José Eduardo A. M. de 20 años.

Al percatarse de la detención, los ocupantes de la segunda motocicleta, una Italika FT150, color negro con rojo, identificados como Raúl S. M. de 20 años, Gerson P. C. de 25 años y Carlos Alberto G. de 40 años, comenzaron a agredir física y verbalmente a los oficiales con la intención de impedir la acción policial, por lo que fueron puestos bajo detención por el delito de desobediencia y resistencia de particulares.

Previa lectura de derechos, los ahora detenidos, fueron puestos a disposición ante la autoridad correspondiente por su presunta responsabilidad en la comisión de los delitos antes mencionados.