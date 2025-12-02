El Papa León XIV reconoció a la sociedad libanesa por el “trabajo humilde y honesto de numerosas personas de buena voluntad”, que se ve reflejado en las cosas buenas de la sociedad. A través de su cuenta oficial de X, al Sumo Pontífice dedicó unas palabras a la comunidad libanesa en el marco de su viaje a ese país.

“El Líbano florecerá de nuevo, hermoso y vigoroso como el cedro, símbolo de la unidad y fecundidad del pueblo. La fuerza del cedro está en las raíces. Así también, las muchas cosas buenas que hoy vemos en la sociedad libanesa son el resultado del trabajo humilde, oculto y honesto de numerosas personas de buena voluntad, de tantas raíces buenas. Recurran a las raíces buenas de quienes sirven a la sociedad. ¡Sean la fuente de esperanza que el país espera!”, escribió el máximo representante de la Iglesia Católica.

El domingo el Papa León XIV llegó a Beirut para una visita de 48 horas al Líbano.

En el segundo día de su visita, León XIV se desplazó a Bkerké, al norte de Beirut, para un encuentro con la juventud, que congregó a cerca de 15 mil personas, según los organizadores.

El máximo líder de los católicos instó a los presentes a “construir un futuro de paz y desarrollo”. Además, lanzó un mensaje a los jóvenes libaneses.

“Ustedes tienen el entusiasmo necesario para cambiar el curso de la historia. ¡Jóvenes del Líbano, crezcan fuertes como los cedros y hagan que el mundo florezca con esperanza!”, dijo el Papa León XIV

UnoTv