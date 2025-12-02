Joaquín Guzmán López, hijo de Joaquín Guzmán Loera, se declaró culpable por narcotráfico y crimen organizado ante autoridades de Estados Unidos. El integrante de ”Los Chapitos” tuvo este lunes su audiencia en la Corte federal de Chicago, Estados Unidos, donde reconoció también haber participado en el secuestro y posterior entrega de Ismael Zambada García, conocido como ”El Mayo”.

Para llevarlo de Sinaloa a Estados Unidos, ”El Mayo” fue obligado a subir a un avión privado luego de ser emboscado en la finca en la que fue asesinado el empresario Héctor Melesio Cuén. Tras aceptar su culpabilidad, Guzmán López será colaborador con autoridades de Estados Unidos.

Guzmán López fue acusado en 2023 junto con tres de sus hermanos de cargos de narcotráfico y lavado de dinero en Estados Unidos, relacionados con su toma del liderazgo del Cártel de Sinaloa, tras la extradición de su padre a Estados Unidos en 2017.

Autoridades federales mexicanas lo señalaron desde el año pasado de secuestro y traición a la patria, por haber obligado a Zambada a tomar un avión rumbo a su captura en Estados Unidos. Tras su detención, en julio de 2024, el hijo de Joaquín ”El Chapo” Guzmán se declaró no culpable de todos los cargos en su contra.

Ahora cambia su versión. En mayo de 2025, fiscales de Estados Unidos informaron que no pedirán la pena de muerte para Guzmán López, si era condenado por cargos de narcotráfico en el país. De acuerdo con el portal del BOP, Guzmán López está recluido en el Centro Correccional Metropolitano (CCM) de Chicago.

Su número de registro es el 72884-748. Guzmán López, de 38 años, fue acusado de conspirar en empresa criminal continuada, importar y distribuir fentanilo, blanquear dinero y usar armas de fuego. Joaquín Guzmán López, alias ‘El Güero’, ‘Moreno’ y/o ‘Güero Moreno’, es uno de los cuatro hijos que ‘El Chapo’ Guzmán tuvo con Griselda López: Ovidio, Griselda Guadalupe y Édgar (asesinado en 2008). Ovidio Guzmán López, hermano de Joaquín, también llegó a un acuerdo con autoridades de Estados Unidos para declararse culpable.

