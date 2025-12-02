El Partido Acción Nacional (PAN) definió como prioridad política recuperar el control del gobierno federal en 2030 y reconstruir los contrapesos institucionales actualmente dominados por Morena.

Durante la XXVI Asamblea Nacional Ordinaria y la XX Asamblea Nacional Extraordinaria, realizadas en Expo Santa Fe con la participación de delegados de las 32 entidades y más de siete mil militantes, la dirigencia blanquiazul delineó la estrategia que seguirá en los próximos años.

El dirigente nacional Jorge Romero Herrera sostuvo que el partido se enfocará en reorganizar su estructura y fortalecer su presencia territorial.

Además, señaló que Acción Nacional buscará reposicionarse como alternativa política a nivel nacional de cara a los próximos procesos electorales.

Según afirmó, el PAN pretende recuperar la mayoría en la Cámara de Diputados en 2027 y avanzar hacia la Presidencia en 2030.

“No tengan la menor duda: si trabajamos unidas y unidos con estrategia, en 2027 vamos a recuperar los equilibrios en la Cámara de Diputados y en 2030 vamos a sacar al cártel de Morena de Palacio Nacional”, declaró Romero.

Posteriormente, Romero expuso que la Asamblea marca el comienzo de una nueva etapa interna, centrada en abrir la militancia y facilitar la participación ciudadana.

“El día de hoy decidimos juntas y juntos que se abran las puertas de Acción Nacional para todo aquel mexicano o mexicana de bien que quiera contribuir con su país. Hoy el PAN regresa a ser auténtico instrumento de participación ciudadana partidista o apartidista”, manifestó el dirigente.

Explicó que las modificaciones aprobadas contemplan eliminar restricciones para afiliarse y permitir que el registro pueda realizarse desde dispositivos móviles, con la intención de atraer a nuevos simpatizantes y agilizar los procesos internos.

“Entre las principales propuestas de reforma se encuentra el que el día de hoy formalmente, como lo dijimos en el Frontón México, se abre la filiación a todo aquel que simplemente quiera dar un clic desde su celular, sin filtros, sin plumillas. Acción Nacional abierto para todas y todos, por el simple hecho de querer ser”, afirmó.

Debate