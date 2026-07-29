La Universidad Autónoma de Chihuahua (UACH), a través de la Facultad de Ciencias Agrotecnológicas (FACIATEC), desarrolla un proyecto orientado a fortalecer la producción de nogal pecanero mediante el uso de microalgas, una alternativa biotecnológica que busca mejorar la eficiencia en el uso del agua, la salud del suelo y la productividad de los cultivos.

El proyecto, titulado “Aplicación de microalgas para mejorar eficiencia hídrica, salud del suelo y productividad en nogal pecanero en Chihuahua”, es encabezado por la Dra. Anabel Ortega Rodríguez y cuenta con la participación de investigadores de la UACH, empresas del sector agrícola y organismos nacionales e internacionales especializados en innovación y sostenibilidad.

La investigación se llevará a cabo durante los años 2026 y 2027 en una nogalera del Grupo Bafar, donde se evaluará el efecto de la aplicación de microalgas vivas a través del sistema de riego. Para ello, se compararán parcelas con y sin tratamiento, permitiendo analizar su impacto en el desarrollo del cultivo y en las condiciones del suelo.

Entre los principales objetivos del estudio se encuentra incrementar la productividad del agua utilizada en la producción agrícola, mejorar indicadores de calidad del suelo y contribuir a la estabilidad del rendimiento y la calidad de la nuez, aspectos fundamentales para la competitividad del sector nogalero en Chihuahua.

Durante el desarrollo del proyecto se analizarán variables como el volumen de agua aplicada, el rendimiento del cultivo, las características fisicoquímicas del suelo, el estado general de las plantas y la calidad de la cosecha. Además, se utilizarán herramientas de monitoreo y análisis espacial que permitirán obtener información complementaria para una evaluación más precisa.

Con proyectos como este, la UACH fortalece la vinculación entre la academia, la iniciativa privada y organismos de cooperación nacional e internacional, al impulsar soluciones innovadoras que contribuyan al desarrollo agrícola sostenible del estado de Chihuahua.