Como parte de la cercanía con la comunidad y del trabajo diario que realiza la Junta Municipal de Agua y Saneamiento de Juárez, este viernes se realizó la limpieza del dique ubicado en el cruce de las calles Rivera del Manantial y Rivera de Tahití, en la colonia Riberas del Bravo Etapa 2.

El director administrativo de la JMAS, Luis Villalobos, explicó que con estas acciones se da respuesta a una solicitud realizada por vecinos del sector, quienes manifestaron su preocupación por el uso de este espacio como basurero.

“Estamos trabajando en un dique debido a que la ciudadanía nos pidió el apoyo, a pesar de que los diques no corresponden a la JMAS, sin embargo, la gobernadora Maru Campos nos pidió ser más cercanos a los colonos y es lo que estamos haciendo, estaba muy sucio este dique y en una hora estamos terminando la limpieza completa”, señaló.

Para la intervención se utilizaron tres máquinas especializadas y participaron más de 10 colaboradores de la JMAS, logrando la remoción de escombro y residuos acumulados en el lugar, por lo que, se hace un llamado a la ciudadanía a conservar limpio este espacio, evitar tirar basura y mantenerlo en las condiciones en las que fue dejado tras la intervención.

La Junta Municipal de Agua y Saneamiento de Juárez, reitera su compromiso de seguir trabajando de manera cercana para beneficio de los juarenses.