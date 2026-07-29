Con el propósito de recibir a las y los estudiantes que iniciarán su formación profesional durante el semestre agosto-diciembre 2026, la Universidad Autónoma de Ciudad Juárez (UACJ) llevará a cabo el evento de bienvenida «Hola UACJ», el próximo 31 de julio, a partir de las 4 de la tarde, en el Gimnasio Universitario.

La ceremonia contará con la presencia de autoridades universitarias, encabezadas por el rector, doctor Daniel Alberto Constandse Cortez, quienes darán la bienvenida oficial a los alumnos de nuevo ingreso que se integran a la comunidad universitaria.

El objetivo del evento es facilitar la adaptación de las y los estudiantes a su nueva vida universitaria, acercándoles información sobre los programas, servicios y apoyos que la institución pone a su disposición desde el inicio de su trayectoria académica.

Como parte de las actividades, previo al acto protocolario, se realizará una transmisión en vivo en la que se presentarán diversos servicios universitarios, entre ellos el transporte gratuito Indio Bus, atención psicológica, becas, vinculación, programas de intercambio académico, servicio social, talleres de artes y oficios, Centro de Idiomas y otros beneficios disponibles para la comunidad estudiantil.

Asimismo, se dará a conocer la dinámica del semestre de inducción, durante el cual los estudiantes participarán en diversas actividades que conforman el carnet de inducción, diseñadas para favorecer su desarrollo integral y fortalecer su integración a la vida universitaria.

El programa también contempla una exhibición de los grupos culturales de la Universidad con muestras del folclor mexicano, demostraciones de distintas disciplinas deportivas y, como cierre del evento, la conferencia inspiracional que ofrecerá el maestro Fernando Briceño Ramos.