El Gobierno del Estado, a través de la Secretaría de Desarrollo Rural (SDR) entregó 60 toneladas de maíz rolado a productores de los municipios de Juárez y Guadalupe, como parte del programa estatal “Cuenta Conmigo en el Campo”.

Miguel Núñez Nava, enlace regional de la SDR, expuso que con el reparto de dichos insumos se fortalece la labor del campo chihuahuense, a fin de que las y los productores cuenten con herramientas para mantener su actividad productiva y mejorar la economía de sus familias.

Asimismo, señaló que este apoyo garantiza la disponibilidad de alimento para el ganado durante la temporada de sequía, además de disminuir los costos de producción que enfrentan las y los agricultores y ganaderos de la región.

En ambos municipios se distribuyeron 30 toneladas de maíz rolado, en beneficio de 20 productores de cada localidad.

El programa “Cuenta Conmigo en el Campo” tiene como objetivo acercar apoyos e insumos a las y los productores agropecuarios, con acciones que fortalezcan la productividad del sector y a la vez, hacer frente a los retos derivados de la sequía y otras condiciones que afectan estas actividades.