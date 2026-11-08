Las voces y las cuerdas encontraron eco entre los asistentes al Teatro Gracia Pasquel del Centro Cultural Universitario, donde las rondallas Amantes del Recuerdo y Femenil Vosarely celebraron sus aniversarios con una velada dedicada a la música, la memoria y el encuentro entre generaciones.

El concierto, presentado este viernes por la Universidad Autónoma de Ciudad Juárez (UACJ), comenzó a las 19:00 horas y se extendió durante aproximadamente dos horas. Ambas agrupaciones compartieron un repertorio que invitó a cantar desde los primeros momentos.

Previo a la presentación, Karla Isabel Navarro Rodríguez, jefa de los Grupos Representativos de la UACJ, explicó que la celebración reunió los 15 años de Amantes del Recuerdo y los 11 de Vosarely.

“En esta ocasión se unen las dos rondallas para presentar sus más grandes éxitos. También tendremos participaciones especiales de exintegrantes de ambas agrupaciones”, compartió.

La continuidad entre generaciones también se refleja en la dirección de los conjuntos, a cargo de Edgar Meza y Andrea Paz, quienes formaron parte de las mismas rondallas que hoy conducen.

“Los directores son muy jóvenes y ambos son exintegrantes de sus respectivas agrupaciones”, destacó Navarro Rodríguez.

Para la responsable de los Grupos Representativos, estos aniversarios representan una oportunidad para reconocer la permanencia de una tradición musical que sigue encontrando intérpretes entre el alumnado.

“Es importante mantener esta tradición y conservar el bolero. Nos da mucha felicidad ver a nuevas generaciones de estudiantes interesadas en este género; gracias a ello hemos logrado contar con aproximadamente 16 integrantes en cada rondalla”, expresó.

El interés por acompañarlas se hizo visible antes de que comenzara la función. De acuerdo con Navarro Rodríguez, alrededor de 50 personas esperaban desde las 15:00 horas, una hora antes de la apertura de taquilla. En esta edición, la venta de boletos tuvo como propósito contribuir al financiamiento de proyectos para que las agrupaciones puedan presentarse fuera de la ciudad.

Durante la velada, los asistentes acompañaron con sus voces canciones como “Amor completo”, “Hasta la raíz”, “Me nace del corazón”, “Piel canela”, “Si nos dejan” y “Con todo y mi tristeza”, además de diversos popurrís.

Entre boleros y canciones de distintas épocas, Amantes del Recuerdo y Vosarely celebraron los años que han construido sobre el escenario y los vínculos que permanecen después de dejarlo. El regreso de exintegrantes y la presencia de nuevas voces dieron sentido al aniversario: una tradición universitaria que continúa porque siempre hay alguien dispuesto a tomar una guitarra y volver a cantar.