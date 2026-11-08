La Junta de Agua y Saneamiento de Juárez (JMAS), realiza trabajos de reparación de un hundimiento ubicado en el cruce de Eje Vial Juan Gabriel y la calle Minatitlán, en la colonia Fundidora, ocasionado por las afectaciones de las recientes lluvias registradas en la ciudad.

La arquitecta Ileana Baca, coordinadora de Alcantarillado del Distrito 1, explicó que, la tubería de concreto existente presentó una falla en su estructura debido a la sobrecarga de agua pluvial y residual, por lo que, será reemplazada por tubería de PVC de 8 pulgadas de diámetro.

Detalló que, se sustituirán 12 metros de tubería, lo que permitirá mejorar el funcionamiento de la red de drenaje y brindar mayor durabilidad a la infraestructura.

“Como trabajos preliminares estamos realizando la demolición de la superficie de concreto hidráulico para posteriormente hacer la excavación, llegar hasta la línea afectada y llevar a cabo la reparación de este hundimiento no expuesto”, expresó.

Asimismo, mencionó que, se tiene previsto concluir los trabajos este mismo día, para posteriormente canalizar el área al departamento de Bacheo, que se encargará de reponer el pavimento del tramo intervenido.

Para realizar las maniobras fue necesario cerrar un carril de circulación del Eje Vial Juan Gabriel y otro de la calle Minatitlán, por lo que, se pide a los automovilistas conducir con precaución, respetar la señalización y utilizar vías alternas.

“Pedimos su paciencia y colaboración ante las molestias temporales que se puedan ocasionar mientras realizamos estos trabajos”, añadió.

Con estas acciones, la JMAS mantiene los trabajos de atención y mantenimiento de la red de drenaje sanitario, para brindar un mejor servicio a las familias juarenses.