El 4 de noviembre de 2026 se publicó en el Diario Oficial de la Federación el decreto que expide la Ley de Economía Digital para Pagos Digitales y Electrónicos. Esta legislación, vigente desde el 5 de noviembre, busca promover el uso de medios de pago digitales y electrónicos en las operaciones económicas del país. Entre los mecanismos reconocidos se encuentran tarjetas bancarias, transferencias, códigos QR y dispositivos NFC.

Sin embargo, la ley no elimina de inmediato el uso de efectivo en todos los servicios. El artículo 13 establece que será la Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP) quien determine en qué sectores estratégicos y actividades relevantes los pagos digitales podrán convertirse en la única forma de cobro. Por ahora, la disposición solo promueve la adopción de estos medios, sin imponer una obligación generalizada para todos los comercios o servicios.

El artículo 10 también señala que las autoridades de los tres órdenes de gobierno deberán tomar medidas para aceptar pagos electrónicos en sus trámites y servicios, mientras que el artículo 11 permite a los proveedores de bienes y servicios implementar estos mecanismos digitales de manera voluntaria.

Las casetas de peaje en carreteras federales son uno de los servicios donde el efectivo sigue siendo común. Aunque la nueva ley podría impactar la forma de pago en estos puntos, hasta el 7 de noviembre de 2026 no existe una determinación oficial de la SHCP que obligue a las autopistas a dejar de aceptar efectivo.

La legislación no menciona de manera explícita a las casetas ni prohíbe el uso de billetes y monedas en ellas. Lo que sí establece es un procedimiento para identificar los sectores que podrían estar sujetos a la recepción exclusiva de pagos digitales. El artículo tercero transitorio otorga a la SHCP un plazo de 15 días hábiles desde la entrada en vigor de la ley para definir las actividades económicas que podrían adoptar este esquema. Posteriormente, las autoridades de cada sector tendrán otros 15 días hábiles para emitir las disposiciones administrativas correspondientes.

Mientras tanto, Caminos y Puentes Federales (CAPUFE) mantiene procedimientos que permiten el cobro de peaje tanto en efectivo como mediante telepeaje, según su manual de operación vigente desde noviembre de 2025. Por lo tanto, no hay una obligación inmediata de utilizar únicamente tarjetas o TAGs para circular por las autopistas mexicanas.

Para quienes viajan frecuentemente por carretera y suelen pagar peajes en efectivo, una eventual transición a medios electrónicos podría requerir ajustes. Los usuarios tendrían que revisar qué alternativas de pago están disponibles, qué instituciones financieras participan y si es necesario contar con una cuenta bancaria o un dispositivo de cobro específico.

Es importante considerar que los pagos digitales pueden implicar comisiones, cargos por recarga o requisitos de saldo mínimo, dependiendo del instrumento utilizado. Además, si se opta por una tarjeta de crédito, es fundamental distinguir entre el pago directo con fondos disponibles y el financiamiento a través de una línea de crédito, para evitar endeudamientos innecesarios.

La conectividad es otro aspecto relevante. El artículo 15 de la ley contempla que, en caso de contingencias que impidan el uso de medios digitales, se permitirá el pago en efectivo o cheque. Esto representa una excepción importante para situaciones en las que existan fallas en los sistemas o en la infraestructura tecnológica.

Antes de modificar los hábitos de pago o contratar servicios de telepeaje, se recomienda estar atentos a los anuncios oficiales de la SHCP, CAPUFE y la Secretaría de Infraestructura, Comunicaciones y Transportes. La información definitiva dependerá de las disposiciones que se publiquen para cada actividad económica.

El cambio hacia una economía digital puede facilitar operaciones y ofrecer mayor transparencia, pero también debe garantizar que todos los usuarios tengan acceso a medios de pago funcionales y accesibles. Para quienes no cuentan con tarjetas bancarias o viven en zonas con conectividad limitada, la implementación de estas medidas será especialmente relevante.

Por ahora, el efectivo sigue siendo válido en las casetas de peaje, y cualquier cambio dependerá de futuras disposiciones de la SHCP y las autoridades sectoriales. Se recomienda a los usuarios mantenerse informados y preparados para una posible transición gradual hacia los pagos digitales en el transporte y otros servicios.