Durante un encuentro con la militancia panista, el alcalde de Chihuahua con licencia, advirtió sobre los riesgos que, a su consideración, representa el gobierno de Morena; cuestionó los antecedentes de Cruz Pérez Cuéllar en el PAN y puso en duda que las próximas elecciones se desarrollen en condiciones de competencia democrática.

Marco Bonilla aseguró que no permitirá que Morena llegue al gobierno de Chihuahua y que, de llegar Pérez Cuéllar al gobierno estatal, la entidad enfrentaría sus años más oscuros. “Chihuahua no se entrega, Chihuahua se defiende”, expresó durante un discurso ante integrantes del Partido Acción Nacional (PAN), en el que llamó a cerrar filas rumbo al próximo proceso electoral.

En su intervención, Bonilla sostuvo que el régimen de Morena busca concentrar el control de las instituciones del país, incluidos los procesos electorales, por lo que cuestionó que las próximas elecciones puedan considerarse libres, competidas y transparentes. Afirmó que México dejó atrás la normalidad democrática en la que las alternancias y los resultados electorales se desarrollaban de manera natural.

También acusó a los gobiernos morenistas de administrar la pobreza mediante programas sociales, mientras señaló problemas de inseguridad, desapariciones, desplazamiento forzado y endeudamiento. En ese sentido, afirmó que los gobiernos panistas de Chihuahua han obtenido mejores resultados en seguridad, generación de empleo, salud, educación e infraestructura.

Asimismo, lanzó críticas contra Cruz Pérez Cuéllar, a quien señaló por su trayectoria como dirigente estatal del PAN. Afirmó que durante su gestión se registraron los peores resultados electorales del partido en Chihuahua y lo acusó de negociar candidaturas y entregar elecciones a personajes como Héctor “Teto” Murguía y César Duarte, antes de incorporarse a Morena.

El alcalde con licencia llamó a la militancia a respaldar posibles alianzas con otras fuerzas políticas y organizaciones sociales. Señaló que el objetivo debe ser defender a Chihuahua por encima de las diferencias partidistas y los intereses personales.