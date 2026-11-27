La Junta de Agua y Saneamiento de Juárez (JMAS), realiza trabajos de reparación de un hundimiento en la red de drenaje sobre la calle Cerro Bola, entre Fracisco Portillo y Francisco Villa, en la colonia La Presa, luego de las afectaciones ocasionadas por las lluvias registradas este año en la ciudad.

La arquitecta Ileana Baca, del Departamento de Alcantarillado del Distrito 1, explicó que, la tubería existente de concreto, presentó daños debido a la concentración de agua pluvial y residual en la zona, lo que provocó la saturación de la línea.

Por ello, será reemplazada por nueva tubería de PVC, con el propósito de mejorar las condiciones de la red sanitaria.

“Presentamos hundimiento expuesto sobre la tubería existente, todo fue a causa de las lluvias por la concentración y combinación de agua pluvial y residual en la zona. Con estos trabajos se pretende hacer un reemplazo de la tubería existente con una nueva de material PVC, más resistente”, explicó.

Cabe señalar que la ciudad no cuenta con drenaje pluvial, una responsabilidad que compete al Gobierno Municipal, por lo que, la falta de este sistema provoca que el agua pluvial ingrese a la red sanitaria y se mezcle con el agua residual, generando condiciones que afectan la red sanitaria.

Detalló que, se van a sustituir 200 metros de tubería, 100 metros de ocho pulgadas de diámetro y otros 100 metros correspondientes a un subcolector de 15 pulgadas.

Destacó que, estos trabajos beneficiarán directamente a los habitantes de la colonia La Presa, al mejorar las condiciones de la red sanitaria y evitar que se presenten brotes de agua residual que puedan afectar las calles y viviendas de la zona.

La JMAS pide comprensión a los vecinos y automovilistas durante el desarrollo de los trabajos, así como respetar los señalamientos colocados en el área para prevenir accidentes y permitir que las maniobras se realicen lo más pronto posible.

Estas acciones se suman a los trabajos realizados durante las semanas anteriores, entre ellos el mantenimiento de la red sanitaria para prevenir brotes en las descargas domiciliarias, así como la sustitución de 65 metros de tubería y 13 descargas domiciliarias sobre la calle Doce, con el propósito de mejorar el funcionamiento del sistema de drenaje y evitar afectaciones a las familias del sector.