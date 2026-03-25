María Antonieta Pérez Reyes diputada integrante del Grupo Parlamentario de morena hizo un exhorto desde el Congreso, para que Gobierno del Estado a través de la Secretaría General de Gobierno y de la Subsecretaría de Transporte, soliciten al Consejo Consultivo del Transporte sesionar de manera extraordinaria y analizar de manera integral la problemática actual del transporte público en Ciudad Juárez.

La legisladora fronteriza expuso que es necesario el análisis de los siguientes puntos:

La reducción de unidades en operación

La falta de cobertura en colonias

La insuficiencia del sistema BRT

Y la necesidad de ampliar y fortalecer el servicio

“En el año 2016, la ciudad contaba con aproximadamente dos mil 500 camiones de transporte público en operación. Sin embargo, a 2026, esta cifra se ha reducido de manera alarmante a alrededor de 450 unidades en circulación, incluyendo aquellas del sistema BRT y rutas urbanas’, es decir –agregó la congresista- ‘representa la salida de más de dos mil camiones en un periodo de diez años, lo que evidencia no una transición ordenada hacia un modelo superior, sino un desmantelamiento progresivo del sistema tradicional sin una sustitución efectiva’.

Respecto al proyecto de transporte BRT conocido como JuárezBus, señaló que se basa en:

Rutas troncales

Rutas alimentadoras

Integración operativa

Sin embargo, este modelo no ha sido implementado de manera integral, generando vacíos de cobertura en amplias zonas de la ciudad.

Además, según estudios del Instituto Municipal de Investigación y Planeación (IMIP) de Juárez, y otros diagnósticos urbanos recientes apuntan a que :

Ciudad Juárez cuenta con aproximadamente 966 colonias.

Entre 120 y 180 de ellas, no tienen acceso real a transporte público.

Y de 250 a 350 colonias presentan servicio deficiente.

Lo que provoca dio a conocer Pérez Reyes, en que una de cada cinco colonias carece de transporte público accesible, y más de la mitad de la ciudad enfrenta condiciones de movilidad insuficientes

En cuanto a la población atendida y unidades disponibles, el suroriente de Ciudad Juárez, con una población de aproximada de 300 mil personas, solo 224 unidades dan servicio de transporte público, lo que equivale a: un camión por cada mil 300 habitantes lo que solo garantiza, denunció la diputada por morena, que miles de usuarios esperen largos periodos para abordar, hagan múltiples transbordos, o simplemente no cuenten con servicio.

A pesar de estos indicadores, concluyó la diputada María Antonieta, el Gobierno del Estado ha estado sosteniendo que el proyecto BRT representa un avance en la modernización del transporte. Pero hay datos que muestran lo contrario:

Menos unidades en circulación.

Menor cobertura territorial.

Mayor tiempo de espera.

Colonias sin servicio.

Por lo tanto, no puede considerarse exitoso un modelo que reduce la oferta, limita la cobertura y deteriora la calidad del servicio’. Ante el actual panorama, el exhorto es a que las autoridades responsables reconozcan la magnitud del problema y actúen de manera inmediata, exigió la legisladora.