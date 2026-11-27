La Dirección General de Protección Civil del Municipio de Juárez informó que para este viernes 27 de noviembre se espera una temperatura máxima de 18 grados centígrados y una mínima de 6 grados durante la noche, con condiciones mayormente soleadas durante el día.



De acuerdo con el pronóstico meteorológico, los vientos oscilarán entre los 5 y 25 kilómetros por hora, con rachas de 26 a 32 kilómetros por hora, mientras que la probabilidad de precipitación será del 0 al 3 por ciento.



Durante la noche se prevé un ambiente frío, con cielo mayormente despejado y condiciones de viento similares a las registradas durante el día, aunque podrían presentarse ligeras variaciones.



Para el sábado 28 de noviembre se anticipa un incremento en la temperatura, con una máxima de 22 grados centígrados y una mínima de 8 grados, cielo mayormente soleado y vientos de 5 a 25 kilómetros por hora, con rachas que podrían alcanzar los 50 kilómetros por hora.



El domingo 29 de noviembre se espera un descenso en la temperatura, con una máxima de 17 grados y una mínima de 7 grados centígrados, cielo soleado y vientos de 5 a 35 kilómetros por hora, con rachas de 26 a 32 kilómetros por hora.



Durante el fin de semana, la probabilidad de lluvia se mantendrá entre el 0 y el 3 por ciento.



Ante estas condiciones, se recomienda a la población abrigarse adecuadamente durante las primeras horas del día y por la noche, extremar precauciones ante las rachas de viento y mantenerse informada a través de los canales oficiales de Protección Civil.