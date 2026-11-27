El Gobierno del Estado, a través de la unidad móvil de la Secretaría de Salud realizó 84 mastografías gratuitas en diversos puntos de Ciudad Juárez, con el objetivo de acercar los servicios de detección oportuna del cáncer a la población.

El lunes pasado se instaló en el Centro de Salud Todos Somos Mexicanos, donde se realizaron 25 estudios y el martes en el Hospital General, se efectuaron 24.

En el Centro de Reinserción Social (CERESO) Femenil No. 2 se efectuaron otros 35, además de 46 citologías, pruebas que permiten identificar posibles alteraciones, infecciones o enfermedades en el cuello uterino. Se hicieron además 16 pruebas para detectar el Virus del Papiloma Humano (VPH).

Rocío Castruita, responsable del componente de Cáncer de la Mujer del Distrito de Salud 2 Juárez, dijo que estas acciones tienen como finalidad promover la detección oportuna del cáncer de mama y cervicouterino, y facilitar el acceso gratuito a servicios de diagnóstico y tratamiento.

Invitó a la ciudadanía a mantenerse informada sobre las próximas jornadas de salud y aprovechar estos servicios preventivos, que se ofrecen de manera gratuita sin importar la derechohabiencia de las usuarias.