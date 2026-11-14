La Junta de Agua y Saneamiento de Juárez (JMAS), realiza trabajos de limpieza y desazolve en la calle Camino Viejo a la Rosita, en la colonia Salvarcar, donde las lluvias provocaron el arrastre de grandes cantidades de tierra y basura que se acumularon sobre la red de drenaje, ocasionando el taponamiento de las alcantarillas e impidiendo el flujo adecuado de las aguas residuales.

Las labores se llevan a cabo en el cruce de la calle Camino Viejo a la Rosita y la calle Coahuila.

Ángel García, auxiliar de campo del departamento de Alcantarillado, explicó que, esta es la segunda ocasión que acuden a este punto para realizar trabajos de limpieza, debido a que las lluvias generan el arrastre de tierra que termina acumulándose sobre la línea general y obstruye las alcantarillas.

“El día de hoy hemos retirado dos dompes de 14 metros cúbicos de arena y basura que bajan por las lluvias a esta vialidad y debido a la acumulación de tierra, incluso es difícil para nosotros localizar los pozos de visita, por lo que estamos trabajando con maquinaria para descubrir las alcantarillas y poder realizar labores limpieza”, señaló.

Agregó que, el equipo Vactor ha realizado hasta el momento tres viajes de extracción en una sola alcantarilla, retirando piedras, escombro, basura y tierra acumulada en la red sanitaria.

“Vamos a permanecer aquí durante todo el día hasta dejar lista la limpieza de esta línea general y restablecer el flujo de las aguas residuales”, comentó.

Asimismo, pidió a los vecinos y automovilistas tener un poco de paciencia, y de ser posible, utilizar vías alternas mientras se realizan los trabajos, los cuales se extenderán durante el resto del día.

La JMAS continuará atendiendo los reportes ciudadanos y realizando acciones de limpieza y mantenimiento para mantener en funcionamiento la red de drenaje sanitario.