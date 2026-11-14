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Conmemora Congreso del Estado 116 años del inicio de la Revolución Mexicana en la sede de Cuchillo Parado

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La sesión solemne se realizó en el salón de Usos Múltiples después de la tradicional cabalgata por el seccional, en la cual participaron diversas autoridades como los alcaldes de Coyame del Sotol, Ojinaga, Aquiles Serdán, Manuel Benavides y Aldama, con el objetivo de reconocer a los héroes que iniciaron esta lucha por la democracia y justicia social.

Durante su mensaje, el diputado Ismael Pérez Pavía, representante del distrito 11, recalcó que “Las instituciones no pertenecen a quienes gobiernan temporalmente, pertenecen al pueblo, su respeto no debe depender de las conveniencias políticas, sino de nuestra convicción de que, sin legalidad, sin contrapesos, sin respeto a la voluntad ciudadana, no hay democracia que pueda sostenerse. Y precisamente porque sabemos lo que costó defender a nuestra patria, no podemos permanecer indiferentes ante quienes hoy tienen el valor de defenderla de sus responsabilidades públicas.”

El secretario de Desarrollo Rural, Ingeniero Mauro Parada Muñoz, en representación de la Gobernadora Constitucional del Estado, Mtra. María Eugenia Campos Galván, destacó la importancia histórica de Cuchillo Parado como cuna de la Revolución Mexicana, al recordar el levantamiento encabezado por el general Toribio Ortega el 14 de noviembre de 1910.

Asimismo, señaló que honrar el legado de los revolucionarios implica mantener el compromiso con el campo chihuahuense, atender desafíos como la sequía y la desigualdad, y fortalecer la infraestructura y el desarrollo de las comunidades rurales.

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Para finalizar este acto, las autoridades presentes realizaron la Guardia de Honor en el busto del General Toribio Ortega, ubicado en la plaza principal del lugar.

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