La Junta Municipal de Agua y Saneamiento de Juárez, continúa implementando acciones para el cuidado del agua potable en los fraccionamientos ubicados entre las calles Montebello y San Antonio.

Como parte de este proyecto, se realiza la instalación de una línea de distribución de agua tratada destinada al riego de áreas verdes, lo que permitirá preservar el agua potable para el consumo humano, así lo dio a conocer el ingeniero Omar Villegas, Coordinador de Residentes de la JMAS.

“Buscamos beneficiar a 10 parques de los fraccionamientos de la zona, porque actualmente se riegan con agua potable, con esta instalación se suministrará directamente agua tratada a las áreas verdes, generando un beneficio directo para los vecinos”, explicó.

Debido a estas obras, se mantendrá cerrada a la circulación la calle Montebello, en el tramo entre Pedro Rosales de León y Misiones del Sur, únicamente se permitirá el acceso a tráfico local, ya que se realizan trabajos de instalación del sistema de agua tratada en la calle San Luis Rey, así como la reposición de 430 metros lineales de tubería de drenaje.

La JMAS agradece la comprensión de la ciudadanía, debido a que, estos trabajos concluirán el 12 de abril, sin embargo, durante el periodo vacacional de Semana Santa, las labores se concentrarán en las inmediaciones del jardín de niños Juana de Arco, con la finalidad de reducir afectaciones viales durante el regreso a clases.

La Junta Municipal de Agua y Saneamiento, reafirma su compromiso de trabajar diariamente en la protección de este recurso vital, en beneficio de los juarenses.