Con el objetivo de fomentar una cultura de prevención y protección civil, el Congreso del Estado reformó la Ley de los Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes del Estado de Chihuahua, en materia de educación sobre protección civil y primeros auxilios; esto luego de analizar la iniciativa presentada por la diputada Joceline Vega Vargas (PAN).

En representación de la Comisión de Seguridad Pública y Protección Civil, la diputada Nancy Frías Frías explicó que para asegurar que la reforma sea operativa y no enfrente resistencia institucional o técnica, hay tres puntos a resaltar:

1.- No pretende crear una nueva asignatura independiente. La reforma se limita a incorporar un fin educativo; no crea asignatura, ni modifica los planes de estudio. Esto significa que los conceptos de autocuidado y primeros auxilios se asimilan de forma interdisciplinaria (en materias de civismo, salud o ciencias).

2.- La enseñanza de los protocolos de evacuación, el uso adecuado de los números de emergencia y la actuación ante incendios se modulan de acuerdo con la edad y etapa de desarrollo de las y los alumnos (desde nivel preescolar hasta media superior). Lo cual cumple con un principio de progresividad pedagógica.

3.- El marco normativo dota de un sentido formativo de largo plazo a dinámicas como el Simulacro Nacional. Por ello la reforma pretende orientar su aprovechamiento formativo, sin redefinirlos para que dejen de ser meros trámites operativos y mecánicos, convirtiéndolos en la evaluación práctica de un aprendizaje continuo recibido previamente en las aulas.

Es así que la reforma al artículo 67, la fracción XII, de la Ley de los Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes del Estado de Chihuahua, quedó redactada de la siguiente forma:

Artículo 67. …

I. a XI. …

XII. Fomentar una cultura de prevención y protección civil, mediante la promoción de conocimientos y habilidades básicas, adecuados a la edad, al desarrollo evolutivo, cognoscitivo y a la madurez de niñas, niños y adolescentes, en materia de primeros auxilios, prevención de accidentes, actuación ante incendios, inundaciones y otras emergencias o fenómenos perturbadores, así como protocolos básicos de evacuación, resguardo y solicitud de ayuda.