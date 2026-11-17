El Centro Cultural Universitario Quinta Gameros abrió sus puertas a la exposición “Ex Hacienda Santa Inés: Tierra de cambios, arquitectura y memoria”, un proyecto fotográfico de Lorena Borja y Gabriel Cardona que invita a conocer el valor histórico, arquitectónico y cultural de este recinto ubicado en la región de Papigochi, en el municipio de Guerrero, Chihuahua.
La muestra reúne imágenes que documentan el estado actual de la ex hacienda, un inmueble que conserva vestigios de los sistemas productivos rurales que contribuyeron a configurar la estructura económica y social del norte del país durante los siglos XIX y XX.
A través de la lente, Borja y Cardona proponen un recorrido por la arquitectura del lugar —sus muros, arcos y zonas en ruinas—, al tiempo que recuperan parte de la memoria histórica del territorio y sus transformaciones sociales. Con ello, buscan generar una reflexión sobre la importancia de preservar el patrimonio rural ante el deterioro progresivo de estos sitios y el riesgo de que desaparezcan sin dejar testimonio de su historia.
Este proyecto destaca el trabajo de ambos artistas, egresados de la Universidad Autónoma de Chihuahua, quienes desde sus respectivas trayectorias en la fotografía y la comunicación construyen un registro visual que conecta el pasado con el presente y reconoce el valor de la memoria como parte de la identidad regional.
“Ex Hacienda Santa Inés: Tierra de cambios, arquitectura y memoria” podrá visitarse hasta el 14 de febrero de 2027.