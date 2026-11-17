El Centro Cultural Universitario Quinta Gameros abrió sus puertas a la exposición “Ex Hacienda Santa Inés: Tierra de cambios, arquitectura y memoria”, un proyecto fotográfico de Lorena Borja y Gabriel Cardona que invita a conocer el valor histórico, arquitectónico y cultural de este recinto ubicado en la región de Papigochi, en el municipio de Guerrero, Chihuahua.

​La muestra reúne imágenes que documentan el estado actual de la ex hacienda, un inmueble que conserva vestigios de los sistemas productivos rurales que contribuyeron a configurar la estructura económica y social del norte del país durante los siglos XIX y XX.

​A través de la lente, Borja y Cardona proponen un recorrido por la arquitectura del lugar —sus muros, arcos y zonas en ruinas—, al tiempo que recuperan parte de la memoria histórica del territorio y sus transformaciones sociales. Con ello, buscan generar una reflexión sobre la importancia de preservar el patrimonio rural ante el deterioro progresivo de estos sitios y el riesgo de que desaparezcan sin dejar testimonio de su historia.

​Este proyecto destaca el trabajo de ambos artistas, egresados de la Universidad Autónoma de Chihuahua, quienes desde sus respectivas trayectorias en la fotografía y la comunicación construyen un registro visual que conecta el pasado con el presente y reconoce el valor de la memoria como parte de la identidad regional.

​“Ex Hacienda Santa Inés: Tierra de cambios, arquitectura y memoria” podrá visitarse hasta el 14 de febrero de 2027.