En Sesión Solemne, de los Tres Poderes del Estado, se develaron las letras doradas en el Muro de Honor del Salón de Sesiones del Congreso del Estado, el nombre Adela Velarde Pérez “La Adelita”.

La lectura del Decreto No. LXVIII/EXDEC/0523/2026 II P.O., por el que se dispone inscribir en Letras Doradas, en el Muro de Honor del Salón de Sesiones del H. Congreso del Estado, el nombre de Adela Velarde Pérez “La Adelita”, fue leído por el diputado Pedro Torres Estrada.

En su mensaje, el diputado Óscar Daniel Avitia Arellanes, en representación del Grupo Parlamentario del Partido MORENA, dijo que inscribir a Adela Velarde en este Muro de Honor es visibilizar la lucha histórica de miles de mujeres que defendieron, y siguen defendiendo, a este país. Con este acto dejamos claro que Chihuahua reconoce y honra a quienes sirven al pueblo, a quienes luchan y resisten, y a quienes se atreven. Adela Velarde Pérez: juarense, chihuahuense, enfermera, revolucionaria y símbolo de todo México. Hoy su nombre queda grabado donde la memoria no se borra, trascendiendo para siempre el mito.

El diputado Octavio Javier Borunda Quevedo, representante Parlamentario del Partido Verde Ecologista de México, señaló “la memoria popular la recuerda como «La Adelita» y reconoce en ella a la mujer que inspiró uno de los corridos más conocidos de México. Hoy, en el Congreso del Estado, pronunciamos su nombre completo. Al inscribirlo en estos muros, honramos la decisión que tomó aquella joven de acudir a donde se le necesitaba y hacerse cargo del herido que tenía enfrente”.

En tanto, la diputada Irlanda Dominique Márquez Nolasco, por el Partido del Trabajo, comentó “que el nombre de Adela Velarde Pérez sea inscrito con letras doradas en nuestro Congreso tiene un significado tan profundo. Que las niñas que algún día entren a ese recinto puedan mirar su nombre y saber que ellas también tienen derecho a transformar la historia; Ahora que escribimos su nombre con letras de oro, se salva una parte de la deuda histórica en donde fuimos borradas, invisibilizadas”.

La diputada Alma Yesenia Portillo Lerma, en representación del Grupo Parlamentario de Movimiento Ciudadano, pronunció que “a las mujeres nos tomó más de un siglo pasar de las fotografías de la Revolución a los muros de este Congreso; las Adelitas nunca necesitaron letras doradas para ser parte de nuestra historia. Era nuestra historia la que necesitaba reconocerlas. Que quede entonces inscrito el nombre de Adela Velarde Pérez. Pero que el significado de su memoria no quede encerrado en estos muros…”

El diputado José Luis Villalobos García, en nombre del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional, dijo que hay nombres que la historia escribe con tinta, y otros que el pueblo guarda para siempre en su memoria. Hay mujeres que no necesitaron ocupar un cargo ni portar uniforme militar para convertirse en protagonistas de una de las páginas más importantes de México. Mujeres que, con sus propias manos, con su valentía y con su vocación de servicio, ayudaron a construir el país que hoy conocemos. Una de ellas nació aquí, en este gran estado: Su nombre, fue Adela Velarde Pérez, pero México entero la conocería como “La Adelita”.

Finalmente, en su mensaje, la diputada Carla Yamileth Rivas Martínez, en representación del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional, indicó que, durante más de un siglo, México ha cantado su nombre, muchas veces sin saber que detrás del corrido había una mujer de carne y hueso, una chihuahuense de Ciudad Juárez llamada Adela Velarde Pérez. En su nombre se reconocen miles de mujeres que estuvieron al lado de los revolucionarios en cada batalla y en cada campamento, y sin las cuales la Revolución no se habría logrado. Al terminar la lucha, muchas de ellas fueron olvidadas. Por eso, hoy su nombre llega a este recinto, para hacerle justicia y que su memoria nunca vuelva a apagarse.