El Congreso del Estado reformó la Ley de Desarrollo Rural Integral Sustentable, en materia de fomento integral del desarrollo de las juventudes en zonas rurales; esto luego del análisis de la propuesta presentada por el diputado José Luis Villalobos García (PRI).

En tribuna, el diputado Saúl Mireles Corral en representación de la Comisión de Desarrollo Rural y Ganadería, dijo que, a través del fomento del desarrollo de la sociedad desde la óptica del desarrollo social, se logrará de manera armoniosa el arraigo de las personas en el campo, en beneficio de la propia comunidad.

En ese sentido, señaló que la reforma aludida quedó de la siguiente manera:

Artículo 98. …

I. y II. …

III. El fomento integral del arraigo de las personas jóvenes radicadas en zonas rurales y periurbanas, promoviendo la inclusión de la innovación y la digitalización como motores de su desarrollo a través del diseño e implementación de programas específicos.

Artículo 101. …

I. a VIII. …

IX. Con la finalidad de lograr el objetivo establecido en el artículo 98, fracción III de esta Ley, se deberán realizar acciones e instrumentos orientados a:

a) La formación técnica y la acreditación de habilidades empresariales y digitales, para la gestión de proyectos de alto valor agregado en el ámbito rural.

b) El impulso y la capitalización preferente de proyectos de emprendimiento juvenil, basados en la adopción y uso de Tecnologías de la Información y Comunicación (TIC) para la producción, transformación y comercialización de bienes y servicios generados en el medio rural.

c) El desarrollo de su empleabilidad y la mejora sustancial de ingresos, vinculándolos al Sistema Estatal de Investigación y Transferencia Tecnológica, para la innovación permanente en sus unidades de producción.