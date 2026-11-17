El Poder Legislativo Estatal, solicitó al Congreso de la Unión, reformar la Ley Agraria, con el propósito de establecer mecanismos digitales e itinerantes para la enajenación e inscripción de derechos ejidales ante el Registro Agrario Nacional, fortaleciendo la certeza jurídica y el desarrollo integral del campo.

Lo anterior, luego de aprobar la propuesta presentada por diputadas y diputados integrantes del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional.

En ese sentido, la diputada Yesenia Reyes Calzadías, en representación de la Comisión de Desarrollo Rural y Ganadería dijo que de darse dicha reforma se estarían fortaleciendo la certeza jurídica y el desarrollo integral del campo, lo anterior ante los múltiples casos de traslaciones de dominio de las parcelas agrarias o de los solares urbanos, ante diversas situaciones que en la mayoría de los casos no son atribuibles a las partes involucradas en las transacciones.

Sumado a lo anterior, señaló, según datos extraoficiales, proporcionados por las personas ejidatarias en diversas denuncias y peticiones de solución, en el Estado se estima que existen alrededor de cinco mil expedientes rezagados, ya sea en las oficinas administrativas o en los juzgados, como el Tribunal Unitario Agrario Distrito 5, lo que nos permite visualizar la magnitud del problema a nivel nacional.

Asimismo, comentó que dicho rezago a la tramitación de los múltiples casos que se presentan ante las autoridades agrarias que va en aumento cada año, en parte generado por el crecimiento de las manchas urbanas donde las parcelas así como los solares urbanos de los núcleos ejidales contiguos a las ciudades, no pueden ser regularizados, enajenados o traspasados por los procedimientos ante el Registro Agrario Nacional, que requiere la presencia en las oficinas centrales o por proceso manuales que rebasan las capacidades de operación.

Por último, declaró que en virtud de los avances de la tecnología sobre todo en los dispositivos electrónicos que permiten contar con procesos para digitalizar los trámites que se requieran realizar día con día, es que se pretende que el Registro Agrario Nacional cuente con los mecanismos no solo jurídicos sino también de equipo, para ir a los núcleos ejidales a recabar vía digitalización de los documentos requeridos para la solución de sus trámites ante las autoridades agrarias.