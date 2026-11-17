Alma Portillo, diputada por Movimiento Ciudadano, destacó la importancia de reconocer el papel que las mujeres han desempeñado en la transformación de México y de mantener vigentes las causas que todavía deben conquistarse para garantizar que niñas, adolescentes y jóvenes puedan construir su propio futuro, esto, en el marco de la conmemoración de la lucha de las mujeres revolucionarias, conocidas como las “Adelitas”.

La legisladora señaló que las mujeres que participaron en la Revolución Mexicana desafiaron las condiciones de su época y abrieron caminos que generaciones posteriores han podido recorrer. Sin embargo, subrayó que el reconocimiento de su legado debe traducirse en mejores condiciones de vida, mayores oportunidades y derechos efectivos para las mujeres de hoy.

“Las mujeres no llegamos tarde a la historia. Hubo generaciones que tuvieron que luchar para que hoy podamos ocupar espacios que antes nos estaban negados. Nuestra responsabilidad es que las niñas y las jóvenes de Chihuahua no tengan que enfrentar las mismas barreras y encuentren un estado donde puedan decidir, participar y construir libremente su futuro”, expresó.

Portillo sostuvo que desde el Congreso del Estado representa a Chihuahua, pero también lleva consigo las causas de las mujeres, las jóvenes y las niñas, particularmente de quienes todavía enfrentan desigualdad, violencia, discriminación o condiciones que limitan sus oportunidades.

En ese sentido, destacó su trabajo para proteger los derechos de las mujeres cuidadoras, reconocer su aportación y avanzar hacia condiciones que les permitan ejercer sus responsabilidades sin que ello signifique renunciar a su autonomía, su desarrollo personal o sus propios proyectos de vida.

Asimismo, reiteró la importancia de impulsar acciones que protejan los derechos de niñas y adolescentes, garanticen su bienestar y les permitan crecer en entornos seguros, con acceso a oportunidades y libres de cualquier forma de violencia.

La diputada también refrendó su compromiso con la construcción de una vida libre de violencia para todas las mujeres, al señalar que ninguna debe ver condicionado su futuro por el miedo, la desigualdad o las agresiones, y que las instituciones tienen la responsabilidad de garantizar protección, justicia y condiciones para ejercer plenamente sus derechos.

“Mi lucha desde el Congreso es para que todas las mujeres puedan ocupar espacios, para que ninguna niña crezca pensando que hay lugares a los que no puede llegar y para que ninguna joven tenga que renunciar a sus aspiraciones por las condiciones que le impone su entorno. Queremos que puedan decidir sobre sus vidas y que tengan las oportunidades para llegar tan lejos como se lo propongan”, afirmó.

Finalmente, Alma Portillo señaló que el legado de las Adelitas no debe quedar únicamente en los homenajes y en la memoria histórica, sino convertirse en una responsabilidad para las generaciones actuales: continuar abriendo caminos, defender los derechos conquistados y construir mejores realidades para quienes vienen detrás.

“Las mujeres que nos precedieron lucharon para cambiar su época. A nosotros nos corresponde hacer que ese esfuerzo se traduzca en un futuro con más libertades, derechos y oportunidades para todas”, concluyó.