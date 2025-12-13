Elementos estatales, en coordinación con la Guardia Nacional, lograron la detención este jueves de una persona presuntamente involucrada en un homicidio ocurrido el pasado 11 de diciembre en la avenida Ejército Nacional.

Como parte del operativo realizado por detectives estatales, se desarrollaron trabajos de análisis que, con apoyo de las cámaras de videovigilancia de la Plataforma Centinela, permitieron identificar un vehículo circulando por la colonia Independencia II, cuyas características coincidían con las obtenidas en la investigación y que estaría posiblemente relacionado con el hecho.

Durante la inspección preventiva del automóvil Chevrolet Impala, modelo 2014, los elementos estatales localizaron en la guantera 10 envoltorios con una sustancia en polvo blanco con características similares a la cocaína, con un peso aproximado de 10.3 gramos, por lo que se procedió al aseguramiento de la persona, del vehículo y del narcótico, al existir relación con la investigación en curso.

El detenido, identificado como Pedro Miguel “N”, de 34 años, fue puesto a disposición de la Fiscalía General del Estado, junto con lo asegurado, para el seguimiento del protocolo de investigación correspondiente al hecho delictivo.

La SSPE mantiene acciones permanentes de investigación e inteligencia para el esclarecimiento de delitos de alto impacto.