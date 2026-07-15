El Gobierno Municipal fortaleció las acciones preventivas y de seguridad en el relleno sanitario con el objetivo de reducir riesgos y evitar que se presenten nuevos incidentes.



El Presidente Municipal, Héctor Rafael Ortiz Orpinel, informó que previo al incendio registrado en el área de almacenamiento de neumáticos, ya se trabajaba en la segregación y separación de las llantas, medida que permitió contener el fuego y evitar consecuencias de mayor magnitud.



Explicó que se acelerarán los trabajos de trituración y procesamiento de los neumáticos para disminuir el volumen de almacenamiento y reducir los riesgos asociados a este tipo de materiales.



También dio a conocer que se reforzó la vigilancia en las instalaciones mediante personal especializado, además de continuar con la supervisión permanente que realiza la Dirección General de Protección Civil.



El alcalde comentó que el Municipio mantiene reuniones con las empresas ubicadas en los alrededores del relleno sanitario para promover acciones preventivas y fortalecer sus protocolos de respuesta ante cualquier contingencia.



Agregó que, de manera coordinada con la Secretaría de Seguridad Pública Municipal, continúan los patrullajes preventivos y las acciones para inhibir incendios provocados, así como la atención oportuna a los reportes ciudadanos.