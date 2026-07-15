Como parte de las acciones para mejorar la imagen urbana, proteger la salud pública y reforzar la seguridad de los vecinos, el Gobierno Municipal inició la demolición de una finca abandonada en la colonia El Barreal, luego de concluir el procedimiento legal establecido en el Reglamento de Aseo y Regeneración Urbana.



Durante el arranque de los trabajos, en las calles Emilia Calvillo y 18 de Marzo, el Presidente Municipal, Héctor Ortiz Orpinel, señaló que este tipo de construcciones abandonadas representan un riesgo para la comunidad, además de convertirse en focos de infección y generar un deterioro en el entorno.



Explicó que antes de intervenir el inmueble se agotaron todas las etapas legales, incluyendo las notificaciones correspondientes a los propietarios, con el propósito de brindar certeza jurídica a la actuación del Municipio.



Por su parte, el director de Limpia, Gibran Solís Kanahan, informó que estas acciones son posibles gracias a las reformas al Reglamento de Aseo y Regeneración Urbana aprobadas por el Cabildo en 2022, las cuales permiten al Municipio actuar cuando los propietarios incumplen con la obligación de mantener limpios y seguros sus predios.



Detalló que además de la demolición, a los dueños se les aplica una multa equivalente a 500 UMAs, así como el cobro de los trabajos de limpieza y demolición, calculados por metro cuadrado y por tonelada de residuos retirados. Estos costos serán recuperados a través del impuesto predial.



El funcionario explicó que los propietarios tienen la obligación de mantener sus terrenos limpios, bardeados o cercados y en caso de contar con construcciones en riesgo, proceder a su demolición conforme al dictamen de Protección Civil.



Así mismo, indicó que los inmuebles abandonados suelen convertirse en tiraderos clandestinos de basura, lo que agrava los problemas de contaminación, afecta la salud de los habitantes y deteriora la imagen urbana.



Respecto a los trabajos, informó que la demolición se realizará con maquinaria especializada y bajo medidas de seguridad para evitar daños a la infraestructura cercana, incluyendo un poste de energía eléctrica y un árbol que será retirado de manera controlada.



Solís Kanahan dio a conocer que esta corresponde a la demolición número 11 realizada por la administración municipal. Además, existen seis demoliciones más listas para ejecutarse en las próximas semanas y 32 expedientes en proceso, relacionados con predios sucios y construcciones ruinosas.



El alcalde hizo un llamado a los propietarios de terrenos e inmuebles abandonados para que atiendan sus obligaciones antes de que el Municipio intervenga, ya que los costos de estas acciones serán cobrados a los responsables y resultan considerablemente más elevados que realizar los trabajos por cuenta propia.



Agregó que estas acciones forman parte de la estrategia de reordenamiento urbano y del programa Juárez Amanece Limpio, con el objetivo de construir una ciudad más limpia, segura y con una mejor calidad de vida para sus habitantes.