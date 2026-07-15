Ciudad Juárez, Chih.– Al reunirse con líderes del comercio organizado de Ciudad Juárez, Cruz Pérez Cuéllar, aspirante a la Coordinación Estatal de la Defensa de la Transformación en Chihuahua, convocó a las y los ciudadanos a respaldar el proyecto de la Cuarta Transformación durante la encuesta interna de Morena, al asegurar que llegó el momento de que el estado tenga un gobierno cercano a la gente, con resultados y que haga justicia a Juárez.

Ante decenas de comerciantes, Cruz explicó que la encuesta oficial de Morena se realizará casa por casa, por lo que pidió difundir el proceso y participar activamente.

“Les agradezco mucho su respaldo y hoy vengo a pedirles su apoyo. La encuesta verdadera será en los domicilios de las familias chihuahuenses. Ayúdennos a correr la voz y que, cuando llegue esa encuesta, la respuesta sea Cruz Pérez Cuéllar”, expresó.

Durante su mensaje recordó que los resultados obtenidos en Ciudad Juárez durante los últimos cinco años demuestran que sí es posible transformar una ciudad con un gobierno honesto, eficiente y cercano a la ciudadanía, realizando obras históricas sin endeudar a las futuras generaciones.

“Nosotros demostramos que se puede gobernar con responsabilidad. Todo lo que hicimos en Juárez está pagado. No dejamos deudas para las próximas administraciones. Esa es la diferencia entre administrar bien los recursos públicos o hipotecar el futuro de la gente”, afirmó.

En contraste, cuestionó que el Gobierno del Estado continúe destinando miles de millones de pesos a proyectos que no han resuelto los problemas más urgentes de las familias, mientras Ciudad Juárez sigue recibiendo menos recursos de los que aporta al desarrollo económico de Chihuahua.

“Juárez merece respeto y merece justicia. Somos el motor económico del estado y durante muchos años se nos ha tratado con desigualdad. Es momento de que esa historia cambie y que los recursos regresen a donde realmente se generan”, señaló.

Cruz Pérez Cuéllar sostuvo que su participación en el proceso interno de Morena no responde únicamente a una aspiración personal, sino al compromiso de consolidar la transformación en todo Chihuahua con un proyecto respaldado por resultados, experiencia y cercanía con la ciudadanía.

“Queremos llevar a todo el estado un modelo de gobierno que ya dio resultados en Juárez: un gobierno que escucha, que trabaja, que invierte donde más se necesita y que pone por delante el bienestar de las familias”, destacó.

Finalmente, reconoció el esfuerzo diario de las y los comerciantes, sector con el que dijo compartir una profunda identificación, ya que proviene de una familia dedicada al comercio, donde aprendió desde niño el valor del trabajo, la disciplina y el esfuerzo.

“Conozco lo que significa abrir un negocio todos los días, luchar por salir adelante y generar oportunidades para otras personas. Esa cultura del trabajo es la que ha guiado mi vida y la que quiero llevar a todo Chihuahua. Vamos a construir un estado más justo, más fuerte y con oportunidades para todas y todos”, concluyó.