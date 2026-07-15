Con capacidad para recibir a mil 200 estudiantes, el plantel se consolida como una de las mejores alternativas de educación media superior técnica en Ciudad Juárez.

Ciudad Juárez, Chih.- Ante el creciente déficit de espacios en el nivel medio superior, el CAST CONALEP Juárez IV se ha convertido en una respuesta real a la demanda educativa de Ciudad Juárez, ofreciendo a cientos de jóvenes la oportunidad de continuar con sus estudios y construir un proyecto de vida exitoso.

Actualmente, el plantel alberga alrededor de 300 estudiantes que cursan su segundo semestre, en su mayoría provenientes del suroriente de la ciudad. Para el próximo ciclo escolar, más de 500 aspirantes realizaron su diagnóstico de admisión en CAST CONALEP Juárez IV, demostrando la confianza que las familias juarenses han depositado en este modelo educativo.

Aún hay lugares disponibles

El director general del Colegio Nacional de Educación Profesional Técnica (CONALEP) en Chihuahua, Dr. Omar Bazán Flores, informó que CONALEP mantiene abiertas las inscripciones y todavía cuenta con mil 200 espacios disponibles en el CAST CONALEP Juárez IV, distribuidos en 600 lugares para el turno matutino y 600 para el turno vespertino.

Como parte de la estrategia para facilitar el proceso de inscripción, CONALEP instaló un módulo de atención en las oficinas de Pueblito Mexicano, donde los aspirantes pueden realizar su trámite de ingreso.

Dicho módulo opera de 9:00 de la mañana a 2:00 de la tarde, durante la presente semana y la próxima.

Asimismo, las familias interesadas también pueden acudir directamente a las instalaciones del CAST CONALEP Juárez IV para asegurar un lugar antes del inicio del próximo semestre.

Carreras con alta demanda laboral

El CAST CONALEP Juárez IV ofrece las carreras técnicas de:

Electromecánica Industrial.

Mantenimiento de Sistemas Automáticos.

Asistente Directivo.

Motores a Diésel.

Además, el plantel brinda servicio de transporte escolar para facilitar el traslado de los estudiantes, cuyas rutas podrán ampliarse conforme aumente la matrícula.

Educación con ventajas competitivas

Uno de los principales beneficios de estudiar en CAST CONALEP Juárez IV es que los alumnos obtienen simultáneamente su certificado de bachillerato y un título de carrera técnica, lo que les permite incorporarse al mercado laboral al concluir sus estudios o continuar una carrera universitaria con una sólida preparación.

Su modelo de educación dual combina la enseñanza en las aulas con prácticas en empresas e instituciones públicas y privadas mediante diversos convenios de colaboración, fortaleciendo la formación profesional de los estudiantes.

A ello se suma un modelo de bilingüismo español-inglés, considerado único entre los subsistemas de educación media superior técnica en el estado y a nivel nacional, además de certificaciones laborales que incrementan las oportunidades de empleabilidad de sus egresados.

Compromiso con la permanencia escolar

Con el objetivo de que ningún estudiante abandone sus estudios por motivos económicos o de movilidad, el Dr. Omar Bazán Flores informó que se realizan gestiones para que el cien por ciento de los alumnos del CAST CONALEP Juárez IV puedan acceder a una beca de transporte, permitiéndoles trasladarse de manera segura tanto al plantel como de regreso a sus hogares.

Este apoyo vendría a complementar las diversas becas institucionales con las que ya cuenta el sistema CONALEP, fortaleciendo las condiciones para que los estudiantes permanezcan en las aulas y concluyan exitosamente su formación académica y técnica.

Formación integral y bienestar estudiantil

El CAST CONALEP Juárez IV también apuesta por el desarrollo integral de sus estudiantes mediante el Centro de Desarrollo Humano, conformado por el Departamento de Orientación Vocacional y Bienestar Estudiantil y el área de Psicología, que brindan acompañamiento permanente tanto a los alumnos como a sus familias para fortalecer su desarrollo socioemocional y favorecer la conclusión exitosa de sus estudios.

Finalmente, el Dr. Omar Bazán Flores reiteró que la instrucción es evitar que ningún joven se quede sin estudiar por falta de espacio, por lo que hizo un llamado a las familias cuyos hijos no lograron ingresar a otra institución de educación media superior para que acudan al módulo instalado en Pueblito Mexicano o directamente al CAST CONALEP Juárez IV y aseguren un lugar antes del inicio del semestre.

“Nuestro compromiso es que ningún joven se quede sin la oportunidad de continuar su educación media superior.

En CONALEP tenemos espacios disponibles y estamos trabajando para que nuestros estudiantes cuenten con las herramientas y apoyos necesarios para permanecer en las aulas y alcanzar sus metas.”