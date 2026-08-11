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Registra construcción de puentes peatonales del Viaducto Mártires del 68, 60 % de avance

by EditorJRZ
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La Dirección de Obras Públicas Municipal informó que se tiene un avance del 60% en los trabajos de construcción de dos puentes peatonales ubicados en el Viaducto Mártires del 68 Dos de Octubre no se Olvida, a la altura de las calles Acacias y 1810.

Daniel González García, titular de la dependencia, comentó que este fin de semana se hizo la colocación de unos arcos en el puente que se ubica en la calle Acacias, en donde el personal y maquinaria estuvieron en el sitio haciendo las respectivas maniobras para esta colocación.

Así mismo, enfatizó que las obras no están concluidas, por lo que los trabajos continuarán durante las siguientes semanas; exhortó a los ciudadanos a ser respetuosos con dichos proyectos, además de pedir paciencia, ya que será necesario hacer cierres parciales del viaducto para continuar con las maniobras.

Dijo que para estas obras fueron invertidos 5 millones 045 mil 661, además de que también se trabaja en los puentes del Distribuidor Vial Talamás Camandari y uno más en la avenida Manuel J. Clouthier en el cruce con la calle Tapioca.

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