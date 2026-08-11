El Presidente Municipal, Héctor Rafael Ortiz Orpinel, anunció que el Gobierno Municipal continuará reparando zanjas y afectaciones en las vialidades, incluso cuando hayan sido ocasionadas por otras dependencias o empresas de servicios, al considerar que la ciudadanía no puede esperar mientras se resuelven responsabilidades administrativas.



El alcalde explicó que recientemente detectó, a través de redes sociales, un reporte ciudadano que señalaba la existencia de un supuesto bache; sin embargo, al revisar el caso se confirmó que se trataba de una zanja abierta por la Junta Municipal de Agua y Saneamiento (JMAS) que permanecía sin ser reparada.



“Aunque no correspondía al Municipio, di la instrucción a Obras Públicas para que acudiera a taparla, porque al final de cuentas los ciudadanos no pueden esperar”, expresó.



Ortiz Orpinel dijo que la JMAS ha respondido en algunos casos a las gestiones realizadas por el Municipio, pero señaló que aún existen trabajos inconclusos que terminan afectando la movilidad y deteriorando calles recién rehabilitadas.



El edil indicó que la problemática no se limita a la JMAS, ya que también se mantiene comunicación permanente con empresas como Gas Natural y Telmex, a las que se les solicita atender oportunamente las excavaciones y daños que generan durante sus trabajos de mantenimiento.



Precisó que el Municipio incluso realiza obras preventivas para evitar futuras afectaciones, como la instalación anticipada de tomas domiciliarias cuando se pavimenta una nueva vialidad, con el propósito de impedir que posteriormente sea necesario volver a romper el pavimento.



Asimismo, propuso fortalecer la coordinación entre las dependencias y empresas de servicios para programar de manera conjunta las intervenciones en las calles.



“Si la Junta de Aguas nos informa con anticipación dónde va a trabajar, nosotros podemos programar el bacheo después de que concluyan sus obras. Esa coordinación nos ayudaría muchísimo”, señaló.



Ortiz Orpinel informó que ha invitado al director de la JMAS a integrarse a las mesas interinstitucionales que mantiene el Gobierno Municipal para fortalecer la coordinación entre dependencias y mejorar la atención de los servicios públicos.



“Estoy seguro de que si trabajamos coordinadamente vamos a obtener mejores resultados para Ciudad Juárez”, concluyó.