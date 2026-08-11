Amplia la UACJ estacionamiento del ICB con 150 nuevos cajones

La comunidad del Instituto de Ciencias Biomédicas (ICB) de la Universidad Autónoma de Ciudad Juárez (UACJ) cuenta, desde este 10 de agosto, con 150 nuevos espacios de estacionamiento, una ampliación orientada a atender una de las principales necesidades derivadas del crecimiento de la matrícula y de la afluencia diaria en este instituto.

El rector de la UACJ, doctor Daniel Alberto Constandse Cortez, inauguró el nuevo nivel del estacionamiento que su área interior está conformada por 5,350.94 metros cuadrados, construido con una inversión de 41 millones 186 mil 73 pesos provenientes de recursos propios de la Universidad.

El estacionamiento del ICB, construido originalmente en agosto de 2014 con dos niveles, durante las horas pico, hasta 60 automóviles permanecían en fila en las entradas del citado campus, provocando congestionamientos que se extendían por la avenida Plutarco Elías Calles y generaban riesgos tanto para los conductores como para los peatones.

«Se libera la presión de los aproximadamente 60 automóviles que permanecen en las entradas durante las horas pico y, además, crea un poco más de espacio para el bienestar de nuestros estudiantes», explicó el rector Constandse Cortez durante su mensaje, en el que hizo un recuento de la evolución del instituto desde su época como estudiante en los años 90.

Más allá de la cantidad de espacios, la obra se distingue por su enfoque en la calidad y la seguridad.

La instalación de alumbrado LED de alta eficiencia abonará el ahorro energético, mejorará la visibilidad de los usuarios y la seguridad nocturna dentro de las instalaciones.

Además, se integró un cubo de escaleras y, aunque aún no está en funcionamiento, la estructura ya contempla el espacio para un elevador, un detalle fundamental para garantizar la accesibilidad universal.

«Imagínense tener que estacionarse en este cuarto nivel, bajar con la caja que utilizan los alumnos de Odontología hasta la planta baja y luego trasladarse a la clínica. Es complicado», señaló el rector, destacando que el elevador, que se instalará próximamente, facilitará el traslado de materiales y garantizará que todos los miembros de la comunidad puedan moverse sin barreras arquitectónicas.

Su testimonio reflejó el sentir general: la obra no solo beneficia a quienes tienen automóvil, sino que mejora la seguridad vial en los alrededores del instituto, una zona de alta afluencia vehicular.

Mientras que el doctor Eligio Valera González, coordinador de la Especialidad en Periodoncia, calificó la obra como un «excelente trabajo» y felicitó a las autoridades por «resolver oportunamente estas situaciones».

Durante el acto protocolario, que incluyó un recorrido por las nuevas instalaciones y una fotografía oficial, el rector también adelantó nuevos proyectos, como la construcción de un área de estar de 850 metros cuadrados con capacidad para 450 personas, que sustituirá a la actual cafetería, y recordó la operación del sistema de transporte gratuito, Indio Bus, es un incentivo para reducir el uso de automóviles, así como la contaminación.

Aunado a esto, ante la presencia del doctor Salvador David Nava Martínez, secretario general; la maestra María Guadalupe Gaytán Aguirre, secretaría académica; la maestra Tania Dolores Hernández García, directora del Instituto de Ciencias Biomédicas; la maestra Karla Margarita Salinas González Vidal, directora general de Finanzas y el maestro Carlos Ricardo Álvarez Órnelas, director general de Infraestructura Física y Sustentabilidad, la máxima autoridad de esta casa de estudios concluyó la apertura dejando claro que la ampliación del estacionamiento es un paso más en la consolidación de un campus que crece para responder a las necesidades de sus estudiantes.