Evita la JMAS mayores afectaciones por acumulamiento de aguas residuales en Bosques de Waterfill

La Junta de Agua y Saneamiento de Juárez (JMAS), atendió un reporte ciudadano relacionado con la acumulación de agua residual en el fraccionamiento Bosques de Waterfill, específicamente en el cruce de las calles Bosques de Chamizal y Bosques de Waterfill.

El Ingeniero Abraham Méndez, coordinador del Distrito 2 de alcantarillado, informó que la acumulación se originó debido a una obstrucción en la línea de descarga que recibe las aguas residuales del sector.

“Esta acumulación de agua residual es debido a una obstrucción en la línea de descarga de este fraccionamiento, por lo que personal de la JMAS ya se encuentra trabajando para retirar toda el agua”, señaló.

Mencionó que, como parte de las acciones inmediatas, el personal operativo trabaja en el retiro del agua acumulada mediante equipo especializado, entre ellos un camión tipo Vactor y una unidad Guzzler, con el objetivo de disminuir la afectación en la zona.

El ingeniero Méndez, explicó que, la obstrucción ya fue localizada y que, una vez concluida la limpieza, será necesario realizar trabajos de excavación para determinar las condiciones en las que se encuentra la tubería y determinar si requiere una reparación o la sustitución completa del tramo afectado.

“Ya estamos presentes trabajando para los vecinos. Les pedimos un poco de paciencia mientras resolvemos la obstrucción que tenemos en la línea, esperamos que a la brevedad el problema quede solucionado”, expresó.

El personal de la JMAS mantiene las labores en el sector para lograr restablecer las condiciones adecuadas de la red de drenaje sanitario.