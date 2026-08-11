El Presidente Héctor Rafael Ortiz Orpinel dio a conocer en la conferencia de prensa que ofrece cada semana, que el Gobierno Municipal estará entregando 160 mil mochilas y kits escolares en diferentes instituciones en distintos sectores de la ciudad.



“Están trabajando ya en la entrega, son 160 mil mochilas que habitualmente se vienen dando en esta administración desde que estaba el alcalde con licencia Cruz Pérez Cuéllar”, mencionó.



El edil comentó que estas mochilas se estarán otorgando en cuando se inicie el próximo ciclo escolar y conforme se vaya acercando la fecha se dará a conocer más información.



Por otra parte, el alcalde dijo estar muy contento con la respuesta que se tuvo por parte de los jóvenes que fueron beneficiados con las Becas de Acceso a la Universidad, quienes además recibieron paquetes con una computadora laptop y otros accesorios.



“Se entregaron 2 mil 850 kits de computadora y el pago de la inscripción para estudiantes de nuevo ingreso a la Universidad Autónoma de Ciudad Juárez (UACJ) y al Tecnológico Nacional de México campus Instituto Tecnológico de Ciudad Juárez (TecNM-ITCJ)”, mencionó.



Resaltó que este esfuerzo que el municipio ha emprendido, único a nivel nacional en el tema de las becas universitarias, ayuda mucho a seguir fomentando el estudio en los jóvenes que van ya a una carrera en la universidad.



“Nos enorgullece mucho decir que los apoyos en becas pasaron de 4 millones a 16 y medio millones de pesos en este 2026 y en conjunto con las computadoras son más de 40 millones que se está invirtiendo en la educación para el tema específico de los jóvenes universitarios”, explicó.



El alcalde señaló que en Ciudad Juárez hay una tasa de deserción muy grande a partir de que terminan la preparatoria y lo que se busca con este programa es que no se limiten por la falta de recursos para que puedan inscribirse la universidad.



“Ver la respuesta de los jóvenes me dio mucho gusto, hoy son más de 2 mil 850 los que van a continuar sus estudios universitarios y esta es la primera parte, se estará informando de la segunda para poder cerrar el ciclo”, expresó.