Tras la conclusión del periodo vacacional decembrino, este próximo lunes regresarán a clases 661 mil 335 estudiantes de Preescolar, Primaria y Secundaria, para continuar con las actividades correspondientes al segundo semestre del ciclo escolar 2025- 2026.

El Gobierno del Estado, a través de la Secretaría de Educación y Deporte (SEyD) informa que las actividades serán reanudadas en los 5 mil 035 planteles de Educación Básica con que se cuenta en la entidad.

Junto con el alumnado retornarán a las aulas 32 mil 332 maestras y maestros, quienes previamente participan en los talleres intensivos para personal docente y con funciones de dirección.

De acuerdo con el calendario oficial establecido por la Secretaría de Educación Pública (SEP), el 30 de enero, 27 de febrero, 27 de marzo, 29 de mayo y 26 de junio se llevarán a cabo las sesiones del Consejo Técnico Escolar (CTE), por lo cual, el alumnado no acudirá a clases.

Además habrá suspensión de labores el 02 de febrero con motivo del Aniversario de la Constitución; el 16 de marzo por el Natalicio de Benito Juárez; el 1 y 5 de mayo por el Día del Trabajo y la Conmemoración de la Batalla de Puebla, así como el 15 del mismo mes por el Día del Maestro.

El fin de ciclo escolar 2025-2026 en Educación Básica concluirá el 15 de julio para el alumnado y el 17 de julio para el personal docente y administrativo.

El proceso de preinscripción a preescolar, primer grado de primaria y primer grado de secundaria para el siguiente ciclo lectivo, será del 3 de febrero al 13 de febrero de 2026.