Las acciones conjuntas que llevan a cabo elementos de la Agencia Estatal de Investigación (AEI) y Ejército Mexicano, permitieron la detención de un hombre en posesión de un auto Nissan, el cual resultó con reporte de robo.

La detención se llevo a cabo al mediodía del pasado miércoles 07 de enero del 2026 al realizar un recorrido de búsqueda e inspección de vehículos que cuentan con reporte de robo en calles de la colonia Valle Escondido.

En el lugar se procedió a la inspección de un auto Nissan, Sentra, modelo 1994, color azul, sin placas de circulación, el cual contaba con reporte de robo en Ciudad Juárez, del día 13 de abril del 2003.

Los agentes informaron a quien se identificó como Faustino O. C., de 42 años de edad, quedaba detenido por el delito de posesión de vehículo con reporte de robo.