El recién inaugurado Estadio Municipal 8 de Diciembre, ubicado en el Suroriente de la ciudad, será la casa de las Fuerzas Básicas de los Bravos del F.C. Juárez para el Torneo Clausura 2026.

El estadio, ubicado en la calle Soneto 156 y avenida Lote Bravo, fue inaugurado el pasado 31 de enero del 2025, con un encuentro entre los Bravos Sub 21 y el equipo de Toros Ceprofa.

El estadio cuenta con capacidad de mil 050 personas y con este acuerdo entre el Instituto Municipal de Deporte y Cultura Física de Juárez (IMDEJ) y el equipo F.C. Juárez, se espera seguir llevando diversión y entretenimiento a través del futbol profesional a este sector de la ciudad.

Cada vez que los equipos jueguen en calidad de locales, habrá hasta tres partidos en el sector, por ser equipos formativos (inferiores) la entrada es gratuita, dijo el director del IMDEJ, de Juan Carlos Escalante.

Para dar inicio a las actividades del cuadro fronterizo en el Estadio 8 de Diciembre, los equipos de la Sub-17 y Sub-15 varonil del F.C.

Juárez recibirá el próximo sábado 10 de enero a los Pumas de la UNAM, en lo que será la Jornada 1 de la Liga MX, el partido de la Sub 17 dará inicio a las 10:00 de la mañana y el de la Sub 15 a las 12:30 de la tarde.

Las Bravas Sub-19 también utilizarán el recinto como su casa y recibirán a las Pumas el domingo 11 de enero a las 10:00 de la mañana.

Este viernes en las instalaciones del Estadio 8 de Diciembre se llevará a cabo la proyección del partido de Primera División entre Mazatlán FC vs FC Juárez, iniciando desde las 4:00 de la tarde con dinámicas, sorpresas y mucha diversión.