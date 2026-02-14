viernes, febrero 13, 2026
Arrestan a posible distribuidor de cristal de la colonia Olivia Espinoza

Policías del Centro de Operaciones Estratégicas (COE) de la Agencia Estatal de Investigación (AEI) adscritos a la Fiscalía de Distrito Zona Norte, detuvieron en flagrancia a quien dijo llamarse Jorge Luis Z. S., tras asegurarle 353 envoltorios con droga.

Ayer, cerca de las 12:25 horas, en el cruce de las calles Evangelina López y Mesa Central de la colonia Olivia Espinoza, notaron que dicha persona de 32 años de edad, al ver la presencia policial, se comportó de manera extraña y evasiva.

Luego de proceder a una inspección, detectaron que entre sus pertenencias tenía 353 envoltorios que contenían una metanfetamina granulada con las características propias del cristal, con un peso de 216 gramos.

En la acción policial, participaron elementos de la Guardia Nacional (GN) y Ejército Mexicano (DEFENSA), los cuales brindaron apoyo en el perímetro.

El detenido y el narcótico asegurado, quedaron a disposición del agente del Ministerio Público Federal para continuar con las investigaciones por el delito contra la salud.

