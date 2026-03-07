viernes, marzo 6, 2026
Reitera alcalde respeto a manifestaciones por el Día Internacional de la Mujer
Reitera alcalde respeto a manifestaciones por el Día Internacional de la Mujer

by Salvador Miranda
El Presidente Municipal, Cruz Pérez Cuéllar, reiteró respeto a las movilizaciones que se hagan el próximo domingo con motivo de la conmemoración del 8 de marzo, Día Internacional de la Mujer.

“Nosotros no intervenimos, no molestamos, respetamos el derecho que tienen las mujeres ha manifestase”, comentó el edil.

Además, resaltó que está a las órdenes de las mujeres, si es que hubiera algún requerimiento de las manifestantes, se está a la disposición.

“Lo que hemos hecho todos los años y eso no va a variar, es estar atentos, a la orden, pero sobre todo y lo más importante, respetando el derecho que tienen de manifestarse”, mencionó el alcalde.

Expresó que no hay blindajes, no habido y no habrá, si en algún momento se diera alguna situación ya se revisará con qué recursos se soluciona, señaló que nunca ha habido mayores afectaciones en estas manifestaciones.

