El Presidente Municipal, Cruz Pérez Cuéllar, reiteró respeto a las movilizaciones que se hagan el próximo domingo con motivo de la conmemoración del 8 de marzo, Día Internacional de la Mujer.



“Nosotros no intervenimos, no molestamos, respetamos el derecho que tienen las mujeres ha manifestase”, comentó el edil.



Además, resaltó que está a las órdenes de las mujeres, si es que hubiera algún requerimiento de las manifestantes, se está a la disposición.



“Lo que hemos hecho todos los años y eso no va a variar, es estar atentos, a la orden, pero sobre todo y lo más importante, respetando el derecho que tienen de manifestarse”, mencionó el alcalde.



Expresó que no hay blindajes, no habido y no habrá, si en algún momento se diera alguna situación ya se revisará con qué recursos se soluciona, señaló que nunca ha habido mayores afectaciones en estas manifestaciones.