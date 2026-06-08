Arturo Medina, coordinador del Grupo Parlamentario del PRI en el Congreso del Estado de Chihuahua, celebró la victoria obtenida por el Partido Revolucionario Institucional en Coahuila, al señalar que los resultados confirman que cuando hay gobiernos cercanos, con resultados y capacidad de respuesta, la ciudadanía sabe reconocerlos.

“Coahuila demuestra que el PRI sabe gobernar y que la gente lo sabe. Cuando existe trabajo, resultados y cercanía con las familias, la confianza ciudadana se mantiene firme. La gente distingue perfectamente entre quienes ofrecen soluciones y quienes solo viven de la propaganda”, expresó.

Medina señaló que uno de los principales factores detrás del triunfo priista es la capacidad del partido para escuchar y responder a las necesidades reales de la población, manteniendo una presencia permanente en el territorio y construyendo soluciones desde las comunidades.

“El PRI sigue siendo un partido que camina las calles, escucha a la gente y atiende sus preocupaciones. Esa cercanía es la que nos permite seguir siendo competitivos y ganar la confianza de las familias”, agregó.

El legislador afirmó que los resultados también envían un mensaje político claro al país: Morena no es invencible.

“En el norte sabemos combatir a los dictadores. Sabemos defender nuestras libertades, nuestras instituciones y nuestra forma de vida. Coahuila volvió a demostrar que ningún proyecto político es invencible cuando la ciudadanía decide participar y defender lo que ha construido con esfuerzo”, sostuvo.

Arturo Medina aseguró que Chihuahua seguirá siendo un bastión de resistencia frente al avance de Morena y afirmó que el priismo chihuahuense se encuentra fortalecido y preparado para los retos electorales que vienen.

“A Chihuahua Morena no entrará. Tenemos estructura territorial, tenemos resultados que nos respaldan, tenemos presencia directa con las familias y tenemos mujeres y hombres comprometidos con sus comunidades en cada región del estado”, enfatizó.

Finalmente, aseguró que el PRI vive una etapa de fortalecimiento y organización en Chihuahua, por lo que anticipó importantes triunfos en los próximos procesos electorales.

“Vienen grandes victorias para el PRI en Chihuahua. Estamos trabajando en cada municipio, en cada comunidad y en cada colonia para construir una alternativa sólida, cercana y responsable. El priismo chihuahuense está de pie, está unido y está listo para ganar”, concluyó