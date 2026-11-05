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Renuncia Claudia Arlett Espino a la dirección jurídica de la SSPE en Chihuahua a dos meses de haber dejado el INE

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Claudia Arlett Espino presentó su renuncia con carácter irrevocable al cargo de directora general jurídica de la Secretaría de Seguridad Pública del Estado (SSPE) de Chihuahua, a menos de dos meses de haberse integrado a la dependencia estatal.
La carta de renuncia, con fecha del 2 de noviembre de 2026 e ingresada formalmente el 3 de noviembre, fue dada a conocer de manera oficial por el Gobierno del Estado este 4 de noviembre.

Espino asumió la titularidad jurídica de la SSPE tras dimitir el pasado 9 de septiembre a la Secretaría Ejecutiva del Instituto Nacional Electoral, donde argumentó motivos de salud y la búsqueda de un equilibrio personal y profesional.

En la misiva dirigida a las secretarías de Hacienda y de Seguridad Pública del Estado, la exfuncionaria indicó que su separación del cargo responde a intereses personales.

Por su parte, la SSPE precisó que la decisión se tomó para atender los señalamientos mediáticos difundidos en días recientes.

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Al formalizar su dimisión, Espino renunció a cualquier otro puesto o derecho de carácter honorario en la administración pública estatal, manifestando haber recibido la totalidad de sus prestaciones correspondientes y sin reservarse acciones legales posteriores contra el Gobierno de Chihuahua.

La separación del cargo ocurrió en medio de publicaciones de alcance nacional que relacionan a la exfuncionaria con presuntas irregularidades en contrataciones y redes de proveedores electorales durante la administración de Guadalupe Taddei en el INE.

Entre los señalamientos periodísticos se menciona a empresarios del ramo electoral como Alfredo Hernández Casillas, quien ha aparecido en grabaciones difundidas públicamente junto a exintegrantes del órgano electoral.

La existencia de contratos o reuniones no constituye por sí misma una responsabilidad administrativa o penal, la cual deberá ser determinada formalmente mediante las auditorías e investigaciones correspondientes de las autoridades competentes.

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