Elementos de la Agencia Estatal de Investigación (AEI) detuvieron en flagrancia a un masculino de nombre Alejandro D. J., por posesión simple de narcóticos y portación ilegal de cartuchos de uso exclusivo del Ejército Mexicano.

La detención de la citada persona, fue ayer martes, en la calle República de Haití, de la colonia Américas, en la ciudad de Parral, conducía una camioneta de la marca Toyota, línea FJ Cruiser, de color azul.

Traía entre sus pertenencias tres envoltorios de plástico con diversas porciones de cocaína; 01 cajetilla de cigarros que contenía 11 cigarrillos forjados con marihuana y, un cigarrillo quemado del mismo enervante; 11 cartuchos calibre .45mm; 4 mil 500 pesos en efectivo; 13 dólares y un teléfono celular.

El detenido, junto con lo asegurado quedaron a disposición del Ministerio Público de la Fiscalía de Distrito Zona Sur, autoridad que se encargará de las investigaciones para definir su situación legal.