Las elecciones intermedias de Estados Unidos continúan generando reacciones luego de que se confirmara la victoria de Gina Hinojosa, quien se convertirá en la primera mujer latina en ocupar la gubernatura de Texas.

La demócrata consiguió imponerse al republicano Greg Abbott, quien buscaba un cuarto mandato consecutivo después de permanecer al frente del estado desde 2015. El resultado también representa el regreso del Partido Demócrata a la gubernatura texana, que no había ganado desde la elección de Ann Richards en 1990.

La victoria de Hinojosa llamó la atención por su origen mexicano-estadounidense y por su trayectoria como abogada y legisladora. Durante su campaña también buscó acercarse a la comunidad hispana, uno de los sectores de la población de Texas.

Gina Hinojosa nació el 8 de diciembre de 1973 en McAllen, Texas, y creció en el Valle del Río Grande, una región fronteriza con México.

Es hija de Gilberto Hinojosa y Crisanta Guerra Lozano, dos personas vinculadas al ejercicio del derecho y al trabajo en favor de los derechos civiles.

Su padre, es una figura conocida dentro de la política texana. Se desempeñó como presidente del Partido Demócrata de Texas desde 2012 hasta 2025 y también ocupó distintos cargos públicos, entre ellos funciones como juez.

Por su parte, su madre, Crisanta Guerra Lozano, es abogada y ha desarrollado su carrera profesional en Texas, particularmente en la región de Brownsville.

La gobernadora electa estudió en la Universidad de Texas en Austin, donde obtuvo una licenciatura en Gobierno. Posteriormente continuó su preparación en la Universidad George Washington, institución en la que consiguió su título de Derecho en 1999.

Antes de incorporarse a la política, trabajó como abogada especializada en derechos civiles y laborales, representando a trabajadores y personas que buscaban defender sus derechos.

Su participación en el servicio público comenzó en el consejo escolar de Austin, donde llegó a ocupar la presidencia. En 2016 ganó la elección para representar al Distrito 49 en la Cámara de Representantes de Texas, cargo que asumió en enero de 2017.

Durante su trayectoria legislativa participó en iniciativas relacionadas con la educación pública, los derechos laborales y el acceso a servicios de salud.

Ahora, tras derrotar a Greg Abbott, Gina Hinojosa se prepara para asumir la gubernatura de Texas en enero de 2027, con lo que marcará un nuevo capítulo en la historia política del estado.

Milenio