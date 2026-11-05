La Fiscalía de Distrito Zona Norte obtuvo la vinculación a proceso, dictada en contra de Brenda Guadalupe F. M., alias “La Mocha” y/o “La Güera”, tras acreditar su probable responsabilidad en el delito de homicidio calificado, cometido en perjuicio de una mujer, en Ciudad Juárez.

Causa penal, en la que un masculino de nombre Miguel Uriel D. S., fue vinculado a proceso por el delito de encubrimiento por favorecimiento, inhumación, exhumación, contra el respeto a los cadáveres y restos humanos.

De acuerdo a la investigación ministerial, la imputada Brenda Guadalupe F. M., privó de la vida a Reyna Cristal V. H., mediante asfixia por estrangulamiento y laceración pulmonar consecutiva a heridas por arma blanca, en hechos registrados el 15 de mayo del 2026, al interior de un domicilio de la calle Dunas de Irán, en la colonia Parajes de Oriente.

Al día siguiente, el coimputado Miguel Uriel D. S., ayudó a Brenda Guadalupe F. M., a trasladar el cuerpo de la víctima a bordo de un vehículo de la marca Nissan, línea Versa, color negro, hasta el cruce de las calles Cueva de la Frontera y Miguel de la Madrid de la colonia Misiones de Creel, en donde lo abandonaron.

Cabe hacer mención que ambos imputados fueron detenidos por elementos de la Agencia Estatal de Investigación de la Zona Norte, con órdenes de aprehensión.

El Juez de Control conocedor de la causa penal, resolvió la situación jurídica de los imputados, misma que enfrentarán bajo la medida cautelar de prisión preventiva.

Para lo cual se fijó un plazo de tres meses para el cierre de la investigación complementaria.