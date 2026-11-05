En audiencia de procedimiento abreviado, la Fiscalía General de la República (FGR) obtuvo sentencia de ocho años de prisión contra Eduardo “N”, luego de acreditar su participación en la comisión del delito de portación de arma de fuego de uso exclusivo de la Fuerza Armada Permanente con agravante.

En atención a una denuncia anónima, elementos de la Secretaría de Seguridad Pública Municipal (SSPM) detuvieron a Eduardo “N”, en la colonia Parajes del Sur, en Ciudad Juárez, Chihuahua y junto con un arma larga con un cargador abastecido con 30 cartuchos útiles, fue puesto a disposición de la Fiscalía Especializada de Control Regional (FECOR) en el estado.

Al arribar al lugar, los agentes policiales localizaron y detuvieron a la persona descrita en la denuncia, quien se encontraba se encontraba armada y se identificó como Eduardo “N”.

El agente del Ministerio Público de la Federación (AMPF) expuso los datos de prueba ante el juez de Control, adscrito al Centro de Justicia Penal Federal, quien emitió la sentencia referida, la cual incluye el pago de una multa de 140 Unidades de Medida y Actualización, equivalente a la cantidad de 15 mil 839 pesos 60 centavos.

La Fiscalía General de la República (FGR) invita a la ciudadanía a que denuncie las 24 horas de los 365 días del año, de forma presencial o anónima en Av. Abraham Lincoln #820, esq. Hermanos Escobar, Fraccionamiento La Playa C.P. 32310, Cd. Juárez, Chihuahua, o se comunique al teléfono 656 6398616, correo electrónico vua.chihuahua@fgr.org.mx.